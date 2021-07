Milan, Lo Monaco: “Giroud un’arma in più. Vlasic buon giocatore”

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato dei movimenti di mercato del Milan. Questo il suo pensiero su Olivier Giroud e Nikola Vlasic

Il dirigente Pietro Lo Monaco, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', ha parlato dei movimenti di mercato del Milan. Questo il suo pensiero su Olivier Giroud e Nikola Vlasic: "Giroud? Sempre stato un buon centravanti, magari un po' datato, ma ha forza e consistenza. E' una possibilità in più per il reparto avanzato. E' un colpo per completare il reparto, un'arma in più. Vlasic per sostituire Calhanoglu? E' un buon calciatore. Sto apprezzando comunque il modo di muoversi del Milan dando precedenza ai bilanci". Calciomercato Milan: ecco le principali notizie di oggi