Milan-Liverpool, Zenga: “I rossoneri possono farcela. Sono ottimista”

Il tecnico Walter Zenga, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di Milan-Liverpool che si giocherà questa sera

Il tecnico Walter Zenga ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Zenga ha parlato anche di Milan-Liverpool che si giocherà questa sera a San Siro: "È dura ma si può fare e non perché il Liverpool si senta già appagato. Il Liverpool è una motivazione per chi lo guarda, penso a Klopp e a Salah - uno da Pallone d’Oro - e mi dico che già osservarli vale la pena di pagare un biglietto. Ma Pioli ha dato identità al proprio calcio, ha uomini di personalità, è in una fase che, nonostante le assenze, gli viene naturale esprimere gioco. Sono ottimista, passano in tre".