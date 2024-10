Milan, Cheyrou punge Morata: “Contro il Liverpool non ha mai visto palla”

Bruno Cheyrou, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni pungendo Alvaro Morata per la sua prestazione in Milan-Liverpool

Fabio Barera Redattore 19 ottobre - 09:45

Bruno Cheyrou, ex calciatore del Liverpool, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com', soffermandosi in particolare su Ibrahima Konaté e sulla sua prestazione contro il Milan, in cui non ha mai fatto vedere palla ad Alvaro Morata. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Milan, Cheyrou asfalta Morata: fatale quella brutta prestazione contro il Liverpool — "Da inizio stagione lui e Van Dijk hanno trovato la complementarità e il livello di prestazione che ci si aspetta da loro. A San Siro contro il Milan erano robusti e forti e a Morata non gliel'hanno mai fatta vedere. Con il Wolverhampton ha dimostrato anche che sa far gol. Quindi se oltre alle sue qualità difensive sa anche segnare su calci piazzati credo che sia sulla strada giusta per diventare un top. Anche se forse fanno solo gol su calci piazzati, Konaté e Van Dijk quando decidono di salire sono impressionanti. Mike Maignan ci ha provato senza riuscirci e anche Pavlovic e Tomori sono andati in difficoltà con la sua presenza fisica. Fu incredibile e poi per un centrale avere questo fiuto del gol è un valore aggiunto".