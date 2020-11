Milan-Liverpool, Benitez: “Il gol di Inzaghi? Vi svelo un retroscena” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Benitez

MILAN NEWS – Rafa Benitez, ex tecnico del Liverpool, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’allenatore si è soffermato su Milan-Liverpool del 2007, finale di Champions League terminata 2-1 a favore dei rossoneri. Doppietta decisiva di Filippo Inzaghi. Ecco cosa ha detto.

"Il primo gol di Inzaghi? Per me, fu un colpo di fortuna. Quella notte ho passeggiato per le strade di Atene fino alle 7 del mattino, ripensando a quel gol, alla partita e a come cambiare quel Liverpool nell'estate successiva. Chi avrei preso nel mio Liverpool tra Pirlo e Inzaghi? Entrambi. Ricordo ancora la prima volta che ho sentito parlare di Pirlo. Ero a Coverciano, un fisiologo mi parlò di un sedicenne del Brescia. Aveva ragione".