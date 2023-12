Liverani: “Inter squadra completa, rimonta per il Milan non impossibile”

L'ex Fiorentina ha detto: "L'Inter è la squadra più completa. Lo sta dimostrando sul campo. Ad oggi è la numero uno. E poi c’è la Juve che non è forte come l’Inter ma ha quel dna e quella compattezza, l’abitudine a vincere che fa la rimanere attaccata. Sei punti non sono insormontabili neanche per il Milan".