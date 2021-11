Milan, Lippi: “Non so cosa stia succedendo a Kessie. Su Tomori…”

Il tecnico Marcello Lippi, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Kessie, giocatore del Milan, e non solo

Il tecnico Marcello Lippi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Lippi ha parlato di alcuni giocatori del Milan: "Tomori, Tonali e Ibra sono tre giocatori chiave per il Milan. Tomori è impressionante. Aggiungerei Hernandez che fa cose straordinarie e spesso spacca le difese avversarie con le sue incursioni. L’anno scorso anche Kessie, impressionante, quest’anno non so cosa gli stia succedendo. Calabria? Bel giocatore polivalente che Pioli schiera terzino mezzala, centrale, a destra, a sinistra". Intanto Faivre si sbilancia: "Voglio il Milan". L'intervista completa.