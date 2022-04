Milan, Lentini: “Mi aspetto un Torino combattivo come sempre” | News

Gianluigi Lentini, ex calciatore di Torino e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra allenata da Ivan Juric

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gianluigi Lentini, ex calciatore di Torino e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sui granata, avversari dei rossoneri questa sera. Queste le sue parole: "Che tipo di Torino mi aspetto? Combattivo come sempre. Cercherà di pressare a più non posso: giocherà per divertirsi e per divertire. Il punto di forza del Torino? La sua grande capacità di pressing. Grazie a questo tipo di gioco ha messo in difficoltà tutti e sta ottenendo buoni risultati". Ecco come e dove seguire Torino-Milan di Serie A in tv o diretta streaming >>>