Milan-Lecce, Sticchi Damiani: “A dominare la gara gli errori arbitrali”

Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato un'intervista a Nuovo Quotidiano di Puglia sulla partita tra Milan e Lecce. I rossoneri hanno vinto 3-0 contro i giallorossi, chiudendo la pratica in pochi minuti. Tutti e tre i gol sono stati siglati tra il 38' e il 43' del primo tempo. Il presidente del Lecce, come in occasione della partita dell'anno scorso in Puglia, ha rilasciato delle dichiarazioni polemiche riguardo alle decisioni arbitrali. In quel caso la critica fu posta all'annullamento del gol di Piccoli nel finale di gara. Questa volta le polemiche sono cadute sul primo e il secondo gol del Milan. Ecco le parole: