Milan-Lecce, Bucciantini: “Importante mantenere alto il morale del derby”

Marco Bucciantini ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport 24 su Milan-Lecce . L'opinionista ha fatto i complimenti ai rossoneri per la prestazione. Bucciantini ha commentato il gol di Theo Hernandez su assist di Rafael Leao . Secondo lui è un gol difficilissimo, soprattutto per la perfezione con la quale deve essere realizzato. Ecco il pensiero di Bucciantini:

Bucciantini su Milan-Lecce

"In questo filotto c’è stata anche l’Inter, che è stata sempre la più difficile per il Milan in questi anni. Si è ribaltata anche la classifica: il Milan con tre passi è andato su. In questo momento è la prima delle prime 8 dello scorso campionato a vincere la terza partita in questa stagione. Dico che è successo tutto quello che volevano i tifosi del Milan: è una vittoria che è una festa. È come quando vai a vedere una cosa e succede tutto quello che ti aspetti. Tanti gol, una buona tenuta… E io guardo il centrocampo, il reparto più sotto pressione con questo modo di giocare. Poi il gol prodotto da Leao e Theo."