Zapelloni su Leao: “Il rischio di svalutazione per il Milan è reale”

"Se c'è il rischio di svalutazione economica di Leao? Certo che c'è, se non lo fai giocare il giocatore si svaluta. Oggi al Milan non c'è un altro giocatore con il talento di Leao. Se tu hai una lampada e vuoi far uscire il genio devi strofinarla, non la lasci in panchina. Paragonare Leao ad altri giocatori come Musah, Loftus-Cheek e Okafor è un errore gravissimo da parte di Fonseca e anche da parte della società che sta avallando certe decisioni del tecnico portoghese. Si fa male anche la società perchè Leao si svaluta così."