Milan, Leao: “Non mi aspettavo la partenza di Tonali, faceva la differenza”

Rafael Leao , attaccante del Milan , durante un video sul suo canale 'YouTube', ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partenza dell'ormai ex compagno di squadra Sandro Tonali , il cui passaggio al Newcastle è stato reso ufficiale proprio oggi. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Rafael Leao su Sandro Tonali

"È un giocatore importante per noi, non mi aspettavo che se ne andasse. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l'erede di Gattuso perché è milanista fin da piccolo, era uno che avrei visto al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna per l'Euro U21 e tanto successo nella sua nuova avventura".