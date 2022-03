Milan, Leao: “Theo Hernandez è tra i terzini sinistri più forti del mondo”

Rafael Leao, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn ha parlato di Theo Hernandez, suo compagno di squadra

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Leao ha parlato di Theo Hernandez, suo compagno di squadra in rossonero: "Dice che è più veloce di me? Una volta in allenamento dobbiamo fare una corsa e scommettere... Theo mi piace perché quando parte è molto potente. Per me è uno dei terzini sinistri più forti del mondo, un elemento fondamentale per la nostra squadra".Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un giocatore.