Tacchinardi: “Milan, lasciare fuori Leao contro il Napoli è stato un errore”

Tacchinardi ha sottolineato come, una volta entrato in campo, Leão abbia dimostrato di poter fare la differenza, contribuendo positivamente alla prestazione della squadra. Tuttavia, la sua analisi va oltre il semplice discorso tecnico. L’ex calciatore ha messo in evidenza l’importanza dell'empatia e del carisma che l’allenatore deve instaurare con i propri giocatori. "Si parla tanto di Fonseca e Conte, ma ho la sensazione che i calciatori del Napoli andrebbero nel fuoco per Conte, mentre il Milan gioca senza quella passione e quell'empatia che ci deve essere tra squadra e allenatore,"ha affermato.