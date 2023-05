Milan, Leao: “Non avrei mai pensato di indossare la maglia rossonera”

Il portoghese ha poi continuato: "Quindi, quando ho avuto l'opportunità di venire qui, non ci ho pensato due volte. I primi giorni e mesi sono stati momenti entusiasmanti perché non avrei mai pensato di poter indossare questa maglia. È un onore rappresentarlo fino ad oggi".

Infine, Leao ha parlato dell'emozione di vincere lo Scudetto: "Era qualcosa che il nostro team attendeva da tempo. È stato il risultato di molto impegno e lavoro, è stato storico! È stato un momento molto speciale per me personalmente perché è stato il primo scudetto che ho vinto con il Milan ed è un ricordo che conserverò per il resto della mia carriera e della mia vita".