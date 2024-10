Marocchi: “Leao è un problema? Allora la società deve decidere se…”

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca : " Secondo me è Fonseca che sta andando nella direzione giusta, ovvero normalizzando la cosa. Cioè Leao è, se non il più bravo, tra i più bravi del Milan. È certo. È discontinuo? È certo. A Roma lo stesso discorso lo fanno per Dybala. Ognuno ha la propria "croce" se la vogliamo vedere come una croce. Invece dobbiamo prenderlo come un dato di fatto. Noi non possiamo chiedere in ogni partita a Leao di giocare 90 minuti, di essere il migliore in campo, fare 3 gol e 3 assist. Quindi è un problema della società".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "La società deve decidere se tenersi Leao in rosa oppure se togliersi il "problema". Punto. L'allenatore ha bisogno di normalizzare, non può ogni volta dover giustificare non so che cosa. Lo mette in panchina per far giocare un altro, punto. Deve diventare questa la normalità per Fonseca, perché dovrebbe pensare anche alle questioni tecnico tattiche, non a mille questioni, all'umore della squadra. Non siamo all'asilo, lui fa l'allenatore".