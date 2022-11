Milan, Frey: “Leao con talento e qualità come pochi al Mondo”

Il Milan che si trova in pausa per i Mondiali 2022 in Qatar non avrà tutti i giocatori a disposizione per le amichevoli internazionali che seguiranno nei prossimi giorni. Alcuni, infatti, sono impegnati con le proprie Nazionali proprio al Mondiale. Uno dei più chiacchierati è senz'altro Rafael Leao. Il portoghese ha segnato dopo pochi minuti dall'esordio nella competizione e se ne parla sempre per la questione del rinnovo. Sarà un giocatore super seguito anche durante il calciomercato.