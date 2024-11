Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione del docufilm della Serie A “Champions of Made in Italy”, girato al termine della scorsa stagione e presentato oggi all’evento “Sport Movies & Tv 2024”: in particolare il lusitano ha spiegato come a suo dire l'Italia sia il posto perfetto per lui. Non solo perché ha detto anche si sentirsi a casa a Milano e che può migliorare molto ed imparare restando nella propria zona di comfort. Ecco, dunque, le sue parole riportate di 'MilanNews'.