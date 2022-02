Milan-Lazio, Salvini: “Stasera possiamo lasciare la vittoria alla Lazio”

Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita di stasera tra Milan e Lazio

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Capital', il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita di questa sera tra Milan e Lazio. Queste le dichiarazioni del politico e tifoso rossonero: "Il derby vero è quello che è abbiamo vinto in campionato. Vado avanti per sei mesi con questa vittoria. Questa sera possiamo anche lasciare la vittoria dei quarti alla Lazio". Se il Milan dovesse vincere contro la Lazio, affronterebbe in semifinale l'Inter, club che ha battuto ieri sera la Roma per 2-0. Milan, Donnarumma è tornato a parlare del suo addio: le sue dichiarazioni >>>