Milan-Lazio, Messias: “Partita da sei punti. Contro l’Inter sarà una guerra”

Le parole di Junior Messias al termine di Milan-Lazio

"Era una partita importante, l'abbiamo preparata bene e menomale che siamo riusciti ad ottenere questa vittoria, era una partita da sei punti. Oggi non potevamo perdere assolutamente e abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Mi sento bene, io cerco sempre di dare il massimo e purtroppo quest'anno ho avuto qualche infortunio di troppo. Nel momento in cu potevo fare quel salto in più mi ha fermato l'infortunio. Spero in quest'ultimo mese di stare bene e di fare bene per la squadra. L'EuroDerby sarà difficilissimo, dovremo stare concentrati e dobbiamo preparare bene la partita che sarà una guerra. Sappiamo che l'Inter in coppa gioca bene, ma se noi giochiamo da Milan anche per loro sarà difficile".