Milan-Lazio, Marelli: “Rigore netto su Kessie, c’è calcione di Immobile”

L'ex arbitro Luca Marelli ha parlato dell'episodio che ha portato al rigore poi sbagliato da Franck Kessie in Milan-Lazio. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Diaz in fuorigioco su tiro Leao, ma è totalmente ininfluente. Rigore assegnato al Milan poi sbagliato da Kessie? C'è calcione di Immobile, rigore netto".