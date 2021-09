Milan-Lazio, Marani: “Partita preparata benissimo. Sottolineo lavoro di Pioli”

Matteo Marani ha parlato della bella vittoria del Milan contro la Lazio. Questa l'analisi del noto giornalista ai microfoni di 'Sky Sport'

Matteo Marani ha parlato della bella vittoria del Milan contro la Lazio. Questa l'analisi del noto giornalista ai microfoni di 'Sky Sport': "Aggredire e soffocare il gioco della Lazio come ha fatto il Milan vuole dire avere preparato benissimo la partita. I rossoneri hanno giocato un primo tempo di spessore, è stata una grande prova dei rossoneri, ci aspettavamo tutti una Lazio diversa a San Siro. Il Milan non ha permesso alla Lazio di essere la vera Lazio. Tutti stanno andando nella stessa direzione e per questo voglio sottolineare ancora il grande lavoro di Stefano Pioli. E' un allenatore che a volte è stato dato troppo per scontato, ha fatto crescere tutto il Milan. Dicevano che il Milan dei giovani, con il pubblico, avrebbe sofferto e invece c'è stato bellissimo abbraccio tra il pubblico e la squadra. La ciliegina della serata è stato per il ritorno con gol di Ibrahimovic". Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.