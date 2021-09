Milan, l’appello di Scaroni: “Stadi aperti al 100% o almeno al 75%”

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha lanciato un appello all'indirizzo del Governo. Servono stadi con capienza al 100%: ecco perché

"Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il Governo accetti il nostro grido di dolore e che accetti l’idea di avere degli stadi più pieni di quello che sono oggi. In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire". Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero