Milan, Lanzoni: “In Champions sarebbe bello affrontare un’europea”

Milan, le parole di Germano Lanzoni sull'avversaria in Champions League

"Non voglio il derby. Siamo in una dimensione europea come la Champions e quindi sarebbe bello affrontare una grande squadra europea. Giocare contro l'Inter, e non per un fatto di rivalità, avrebbe una dimensione più nazionale. Lo stesso discorso per il Napoli. Voglio una grande squadra estera, magari inglese. E non importa l'avversario, anzi meglio sia il Manchester City". Il talento del Lille: "Tifo Milan, Ronaldinho e Pirlo i miei idoli" >>>