Milan, La Scala: “Gol annullato a Ibrahimovic? Regolamento idiota”

NEWS MILAN – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’avvocato Giuseppe La Scala ha commentato il match di ieri sera pareggiato dal Milan 1-1 contro la Fiorentina. “Fiorentina-Milan? Credo che si sia ripetuto lo stesso blackout capitato nel secondo tempo del derby con l’Inter, quando la squadra deve gestire la gara non ci riesce, anche per le caratteristiche dei giocatori. La condizione fisica non mi sembra cattiva, sono i giocatori ad essere più portati allo strappo che alla manovra. Il Milan è ancora un cantiere, i buoni giocatori acquistati devono ancora fare un passo in avanti sotto il profilo tattico-culturale. Il Milan in questo ultimo periodo non è molto fortunato con gli arbitri. Rigore? Non capisco come sia stato possibile non andare al Var per controllare. Rete annullata a Ibra? Regolamento cervellotico e idiota”,

Sulle divisioni in società: “In società ci sono opinioni diverse e un confronto in corso ma sono convinto che tra persone capaci e intelligenti ci sia sempre la possibilità di arrivare ad una sintesi. Altrimenti si percorreranno altre strade”. Errori arbitrali contro il Milan: ecco il nostro focus>>>

