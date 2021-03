Milan, la risposta di Ibrahimovic a Salming: “Deve stare zitto” | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, risponde in conferenza stampa a Borje Salming, stella dell'hockey svedese

Botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e Borje Salming. La stella dell'hockey svedese ha "accusato" l'attaccante del Milan di gesticolare troppo in campo: "Quello che non mi piace è lo stile, al gestualità e il linguaggio quando non ottiene ciò che vuole perché non puoi sempre ottenerlo, ma devi essere rispettoso degli altri . Queste discussioni dovrebbero quindi essere condotte in modo più controllato negli spogliatoi. Ecco perché spesso mi sono chiesto cosa sta facendo e perché lo sta facendo. Solo perché sei il migliore non puoi fare tutto da solo e a modo tuo".

La risposta di Ibrahimovic in conferenza stampa non si è fatta attendere: "In Svezia mi attaccano sempre qualsiasi cosa faccia. In Italia non è così, sono più libero. Solo perché gesticolo in campo non è vero che sono negativo, che rimprovero. Per me è un modo di apprezzare ciò che fanno i miei compagni. Ho sentito cosa ha detto. Lui non mi conosce e dunque è meglio che stia zitto. Solo perché gesticoli non significa che sei negativo. Io sono positivo. Quindi pensi a sé stesso che io penserò per me. Anche se si prende un disco in testa non vuol dire che sta facendo la cosa giusta".