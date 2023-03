Impallomeni: “Vedrei bene Klopp o Luis Enrique al Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Stefano Impallomeni ha parlato di tanti argomenti, iniziando dai rumors che vorrebbero Antonio Conte di ritorno in Italia per la prossima stagione: "Credo che sia un'ipotesi concreta visto l'anno che sta vivendo. E' stato un anno difficile e sbagliato, anche sul campo. Anche in Inghilterra dicono di un ritorno in Italia in caso di uscita dalla Champions. Io escluderei Juventus e Milan, poi per il resto in Italia Inter e Roma potrebbero fare al caso suo, per un discorso di stimoli. Roma sarebbe una sfida, ma anche l'Inter. A Roma Mourinho sembra saldo, ma la tentazione Premier c'è, tutto dipenderà dal dialogo col club".