Milan, Klinsmann: “Ibrahimovic fenomeno, sembra che non invecchi mai”

Jurgen Klinsmann, ex calciatore dell'Inter, non ha potuto far altro che ammirare Zlatan Ibrahimović. Queste le sue dichiarazioni

Jurgen Klinsmann, ex calciatore dell'Inter, non ha potuto far altro che ammirare Zlatan Ibrahimović. Lo svedese, nonostante i 40 anni, è ancora un giocatore decisivo per i rossonero. Lo testimonia la grande prova contro la Roma in cui ha segnato un gol e si è visto annullare la doppietta personale per questione di centimetri. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Ibrahimovic è un fenomeno. Sembra che non invecchi mai, è un grandissimo professionista che si mantiene in modo incredibile. E' un fenomeno". Milan, le top news di oggi: ritorno di fiamma per gennaio. Novità di formazione per il derby