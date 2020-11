Milan, Kjaer: “Vi svelo gli attaccanti più difficili da marcare” / News

Milan, Kjaer e gli avversari più difficili da marcare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato degli attaccanti più difficili da da marcare. Ecco i nomi svelati nel corso dell’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Dipende dalla partita. L’Inter ad esempio ha due grandi punte ma per caratteristiche Lautaro Martinez mi ha messo più in difficoltà di Romelu Lukaku, più mobile, più imprevedibile. E poi c’è sempre Cristiano Ronaldo: in area è quasi immarcabile”. Per leggere l’intervista integrale del danese, CLICCA QUI >>>