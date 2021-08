Milan, Kjaer: “Siamo diventati imprevedibili e difficili da affrontare”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha espresso la sua opinione sulla nuova stagione che sta per iniziare. Le dichiarazioni del danese

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha espresso la sua opinione sulla nuova stagione che sta per iniziare. Le dichiarazioni del danese ai microfoni del 'Corriere della Sera': "La continuità ci sarà d’aiuto, ma stiamo lavorando per crescere ulteriormente. Siamo diventati più imprevedibili, più difficili da affrontare". Nome nuovo per l'attacco del Milan: interesse per Pellegri del Monaco. Le ultime