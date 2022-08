Milan, Kjaer: ”Lo scudetto lo sento mio. Lo abbiamo vinto tutti insieme”

Dopo ben 242 giorni di attesa, durante Marsiglia-Milan Simon Kjaer è finalmente tornato in campo dopo il brutto infortunio patito al ginocchio nello scorso dicembre.

Intervistato dal settimanale Sportweek in merito a ciò che l'assenza dai campi gli avesse rubato durante l'anno del diciannovesimo scudetto il danese ha risposto: ''Io so di aver dato una grande mano a vincere questo scudetto perchè è stata la conclusione di un percorso di crescita, tecnica e mentale, iniziato due anni e mezzo fa quando sono arrivato al Milan. L'anno scorso ho giocato solo 11 partite, ma lo scudetto lo sento mio. Lo abbiamo vinto tutti insieme. Abbiamo festeggiato come devono fare i campioni. Di solito tengo le cose dentro, ma ogni tanto sono capace di farle uscire".