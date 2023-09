Milan, Kjaer: “Abbiamo un’ottima squadra per fare bene quest’anno”

Simon Kjaer , difensore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'San Marino RTV' al termine del match tra Danimarca e San Marino , valida per le qualificazioni ad Euro2024 . Ecco, quindi, le sue parole.

Sul Milan:"Quest'anno abbiamo una squadra, ma anche l'anno scorso, con ottimi giocatori. Siamo stati insieme per tre anni dove siamo migliorati e possiamo trovare nuovi modi per fare le cose. La continuità nel calcio fa bene, ti fa bene. Abbiamo preso ottimi giocatori, ne abbiamo due per ruolo e speriamo bene quest'anno. Abbiamo un'ottima squadra".