Milan, Kjaer: “Sono pronto! Kalulu e Tomori sono fantastici”

Così il difensore del Milan, Simon Kjaer, in un'intervista rilasciata a MilanTv. Tanti i temi trattati dal nazionale danese.

Donato Boccadifuoco

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, è pronto a giocarsi le proprie chance da titolare nel proseguo della stagione dopo essersi finalmente lasciato alle spalle il brutto infortunio che l'ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo verde di gioco...

Milan, Kjaer è pronto!

Tanti i temi trattatati dal difensore del Milan, Simon Kjaer, in una lunga intervista ai microfoni di MilanTv: Dall'infortunio al suo ritorno in campo passando per il suo rapporto con i compagni di squadra:

"Ho sempre avuto la passione per il calcio perché mi ha sempre permesso di poter imparare qualcosa giorno dopo giorno. Ero alla premiazione del Pallone d'Oro e dopo due giorni mi sono rotto il ginocchio, ora però sono pronto. Tornato a Marassi non ho più pensato all'infortunio al fischio d'inizio, per me era un campo come gli altri".

"Abbiamo vinto lo Scudetto, la squadra ha fatto un grande percorso quando non potevo giocare. Il nostro è un calcio dai ritmi alti e sappiamo che così possiamo mettere in difficoltà molte squadre. Ho un bel rapporto con il mister che mi fa lavorare con serenità anche se non mi alleno piano".

"Kalulu e Tomori? Pierre e Fik hanno fatto un fantastico percorso. Pierre è cresciuto di partita in partita, è diventato un giocatore". Paolo Maldini si racconta a m20. Qui le sue dichiarazioni>>>