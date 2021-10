Milan, Kjaer: “Eriksen? Non ho salvato una vita, ho dato una mano” | News

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, è tornato a parlare del gesto eroico compiuto nei confronti di Christian Eriksen

Intervenuto ai microfoni di 'Sportmediaset', Simon Kjaer è tornato a parlare del gesto compiuto ad Euro2020 nei confronti di Christian Eriksen. Queste le parole del capitano della Danimarca, inserito anche nella lista dei 30 candidati per la vittoria del Pallone d'Oro. "Non ho salvato una vita, ho dato una mano come tutti i miei compagni di squadra. La cosa che mi fa stare sereno è che lui sta bene".