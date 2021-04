Milan, Kessie svela: “Maglia a Bonucci? Non so se lo rifarei” | News

Franck Kessie, centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata a Sportweek, ha parlato di Leonardo Bonucci, difensore della Juve

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Kessie ha parlato di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e ex giocatore rossonero. L'ivoriano si sofferma sul cambio del numero di maglia dopo l'arrivo del giocatore nell'estate 2017: " Lui mi spiegò che era importante, io parlai con Leonardo, con mister Montella, pure con Gattuso, che ancora allenava la Primavera… Bonucci era più grande, aveva più esperienza. Ma oggi non so se lo rifarei". Ecco le altre dichiarazioni di Kessie.