Milan, Kessie: “Rigori? Non sento la pressione, non ho paura di sbagliare”

Milan, Kessie sui rigori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato del suo modo di affrontare i calci di rigore. Queste le dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Giornale’: “Fin dai tempi delle nazionali giovanili del mio paese, ho cominciato a calciare i rigori. Sono abituato. E soprattutto non ho paura di sbagliare. Tutte le volte che vado sul dischetto so benissimo che ho due possibilità: fare gol oppure sbagliare. E quindi non avverto alcuna pressione particolare”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale dell’ivoriano >>>