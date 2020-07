Milan, Kessie con i piedi per terra: “Niente momento magico, vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie resta con i piedi per terra, non si esalta. Questo momento per il Milan deve essere, deve diventare, normalità. Non serve esaltarsi, non ha senso. Anche perché, ricordiamolo, siamo sempre in quel maledetto settimo posto, che non fa giustizia alla storia del club.

Lo sa bene il centrocampista ivoriano, che intervistato da Milan TV ha dichiarato: “Non è ancora un momento magico, siamo settimi in classifica e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per raggiungere chi ci sta davanti e arrivare al nostro obiettivo”.

Poi Kessie è felice per i complimenti arrivati da tutti per le sue prestazioni, anche da Maldini: “Quando ricevi i complimenti fa sempre piacere”, ma poi subito ribadisce: “la strada però è lunga, devo dare ancora di più fino alla fine”.

