Milan, Kessie: “Anche Ibrahimovic e Pioli mi chiamano presidente”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato del suo soprannome "Presidente"

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek. Kessie ha parlato del suo soprannome "Il Presidente": "Mi piace. È un nomignolo dato per scherzare, ma finché me lo dicono e nel frattempo lavoriamo duro, va bene. È successo che un giorno, a Milanello, parcheggio la macchina nel posto riservato a Gazidis. Uno della security, uno che chiamiamo Rambo, mi fa: “Franck, ma perché hai messo la macchina lì?”. E io: “Lasciala, da oggi sono il nuovo capo del Milan”. E Ugo Allevi dell’ufficio stampa, che aveva assistito alla scena, dice: “Perché lui è il presidente!”. Non l’ho più fatto, altrimenti prendo la multa (ride). Pioli mi chiama presidente quando vinciamo. Anche Ibra, dipende. Se siamo in gioia, sì". Ecco le altre dichiarazioni di Kessie.