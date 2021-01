Milan, Kessie: “5-0 a Bergamo? Da lì è scattata una certa molla”

Milan, Kessie sulla sconfitta contro l’Atalanta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Giornale’. L’ivoriano, tra gli altri argomenti, ha parlato della classica partita della svolta: la sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta. Nessun dubbio nemmeno per lui: “La partita della svolta? Quella di Bergamo, dicembre 2019, 5 a 0 per l’Atalanta. Noi siamo il Milan non possiamo fare figure del genere. Da quel giorno in poi è scattata una certa molla”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale dell’ivoriano >>>