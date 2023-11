Milan, senti Kelly: “Non ascolto le voci. Voglio giocare per il Bournemouth”

Nelle ultime settimane al Milan è stato accostato anche Lloyd Kelly come possibile rinforzo in difesa. E lo stesso Geoffrey Moncada si era recato in Inghilterra per vederlo da vicino nel match contro il Burnley. Eppure il difensore inglese sembra avere le idee chiare sul proprio futuro. In un'intervista rilasciata al 'Daily Echo', infatti, ha dichiarato di voler proseguire con il suo attuale club. Ecco le sue parole a riguardo.