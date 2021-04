Milan, Kalulu: “Vincere domenica per centrare l’obiettivo Champions”

Le ultime notizie sul Milan. Pierre Kalulu ha parlato della sua stagione disputata fin qui e della prossima partita contro il Genoa

"So di provare a fare sempre il massimo in tutte due i ruoli. Dove mi esprimo meglio per me non ha molta importanza perché non sono io a prendere le decisioni ma il mister. Lui decide, dunque dove preferisco giocare "non è importante".