Milan, Kalulu: “Romagnoli mi dà consigli. Desailly? Non siamo uguali”

Milan, Kalulu su Romagnoli e Desailly

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato del feeling in campo con Alessio Romagnoli e del paragone con Marcel Desailly. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Romagnoli? Ci capiamo bene in campo, mi consiglia quale posizione tenere, ma anche con gli altri difensori mi trovo bene. Io come Desailly? Un paragone che mi lusinga molto. Penso ci siano degli aspetti simili, ma non credo che siamo uguali. Ognuno ha le sue caratteristiche”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Kalulu >>>