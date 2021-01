Kalulu: “Fiero di giocare nel Milan. Ibra? I suoi sono consigli importanti”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Kalulu

MILAN NEWS – Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: “Voglia di giocare? Sinceramente so di essere un ragazzo ambizioso, quindi ho sempre voglia di giocare. Poi se mi chiedete se mi aspettassi di giocare tanto da subito va detto che ci sono stati degli infortuni e io ho saputo cogliere le opportunità che ho avuto. Io mi preparo sempre per poter giocare”.

Sul sogno di diventare calciatore: “Certo, per me è già un sogno fare il calciatore nella vita. In più, giocare in una società come il Milan è davvero la realizzazione di questo sogno. Fin da piccolo, sognavo di fare questo lavoro. Da subito mi sono sentito molto orgoglioso, era il mio primo contratto da professionista ed è stata una grande emozione. Il Milan è un club storico, è normale essere fieri di vestire questa maglia”.

Sugli infortuni: “E’ vero che siamo stati colpiti da molte assenze, sono mancati giocatori importanti. Ma tutti i giocatori in allenamento danno il massimo per la squadra. Quindi quando manca qualcuno perchè è infortunato o squalificato sappiamo che chi lo sostituirà sarà pronto per dare tutto”.

Sullo scudetto: “Ovviamente sogniamo di arrivare primi, vincere il campionato ma sappiamo che la strada sarà lunga. C’è ancora tanto lavoro da fare e ci sono molte gare da vincere per raggiungere il nostro sogno”.

Sull’esordio in maglia rossonera: “Alla vigilia del match di Praga il mister mi ha chiesto se avessi mai giocato centrale, ho risposto di sì ed è andata bene. Col Parma invece è stata un po’ una sorpresa, ma bisognava entrare subito in partita e credo di esserci riuscito. Onestamente non c’è stato il tempo per provare molta emozione, è stato tutto così veloce”.

Sul capitano Romagnoli: “Ci capiamo bene in campo, mi consiglia quale posizione tenere, ma anche con gli altri difensori mi trovo bene. Io come Desailly? Un paragone che mi lusinga molto. Penso ci siano degli aspetti simili, ma non credo che siamo uguali. Ognuno ha le sue caratteristiche”.

Su Pioli e Ibrahimovic: “L’allenatore mi dà fiducia e mi mette a mio agio, da lui e dal suo staff imparo sempre molte cose. Mi piace molto perchè mi danno libertà e mi lasciano giocare come so fare. Ibra? Certo che lo ascoltiamo, quando parla un giocatore con il suo palmares è normale ascoltare. Cerco di seguire quello che dice, i suoi consigli sono importanti”.

Sulla gara contro il Cagliari: “E’ una partita importante, ma tutte lo sono. Lo era l’ultima e lo sarà quella che giocheremo tra un mese. Cerchiamo di prepararci bene e vincerla”.

