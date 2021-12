Milan, Kalulu: “Mi sento più forte, vogliamo rendere felici i tifosi”

Kalulu ha parlato ai canali ufficiali del Milan, soffermandosi sulla propria stagione e sui prossimi impegni. Ecco le sue parole.

Si avvicina il prossimo impegno per il Milan e oggi, ai canali ufficiali rossoneri, ha parlato Pierre Kalulu, terzino francese classe 1999. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Quest'anno penso che sono più forte, perché ho giocato più minuti e ho più esperienza di questo campionato. È più facile giocare ora. Penso di poter fare di più, ma sono sulla buona squadra. Sono giovane e posso crescere sia offensivamente che difensivamente. Lo so e lavoro tanto in allenamento e in partita per essere il più forte possibile. Vogliamo far bene anche per Kjaer, merita il nostro sostegno. Quest'anno vogliamo essere al massimo in tutte le partite. In tutte le partite in cui ho giocato penso di aver fatto bene, soprattutto a San Siro con il Porto in Champions League. Abbiamo iniziato la settimana oggi. È particolare perché abbiamo tutta la settimana per la preparazione della partita, con fiducia, intensità, con lo staff e i compagni per fare il massimo. Saelemaekers mi aiuta tanto, quando posso parlare in francese con qualcuno è anche più facile giocare. Vogliamo rendere felici i nostri tifosi e fargli passare un buon Natale, dimostrando che siamo pronti per questo tipo di partite. Spero che faremo bene per i nostri tifosi". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>