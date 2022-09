Milan, Kalulu: “Maldini molto presente, senza mai sovrapporsi a Pioli”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su come e quanto gli stia vicino Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero e grande, ex difensore del Diavolo, Kalulu ha risposto: «E’ molto presente, senza mai sovrapporsi all’allenatore. Mi consiglia per esempio sul modo di difendere in certe fasi, o su come poter gestire un certo attaccante. Piccoli dettagli che però ti permettono di migliorare molto». Leggi qui la sua intervista integrale >>>