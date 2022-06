Milan, Kalulu: “Ibrahimovic? Gli avversari hanno paura quando entra”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Lo svedese, nonostante abbia giocato poco, ha svolto un ruolo importantissimo fuori dal campo nell'aiutare i giovani a raggiungere lo straordinario obiettivo scudetto. Il francese, inoltre, ha sottolineato come il classe 1981 metta paura agli avversari appena scende in campo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Telefoot'.