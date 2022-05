Milan, Kalulu: “La festa in città è stata molto forte. Su Ibrahimovic…” | News

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai festeggiamenti dopo la conquista dello scudetto

Sui festeggiamenti di Ibrahimovic : "È perché è pazzo! No... diciamo che ha audacia! Se faccio lo stesso, non fa lo stesso effetto!"

Sulla gente in festa per il trionfo del Milan : "Vedi padri di 50-60 anni, madri, bambini, adulti... Basta avere lo sguardo su di loro in mezzo alla folla. Hai ripagato la loro giornata, la loro settimana , il loro mese."

Sulla festa in città: "In quei momenti, dici, 'Oh yeah'. Ho già visto squadre vincere prima, ho visto esultanze prima. Ma così, è forte".