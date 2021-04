Milan, Kalulu: “Fa piacere che Pioli abbia una buona considerazione di me”

Le ultime notizie sul Milan. Pierre Kalulu ha parlato del suo allenatore, Stefano Pioli, durante un'intervista di oggi: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il difensore francese Pierre Kalulu ha parlato del suo allenatore Stefano Pioli. Queste le parole dell'ex Lione. "Fa piacere sapere che abbia una buona considerazione di me. Credo che la sua qualità principale sia essere vicino i giocatori. Non è facile essere vicino a tutti i giocatori, soprattutto con una rosa di 23-25 elementi. Credo che lo faccia bene, è in grado di trasmettere la sua passione e le sue emozioni, in campo e fuori. Ti aiuta ad avere fiducia in te stesso. Sa come dirci cosa si aspetta da noi, e noi riusciamo a recepirlo molto bene".