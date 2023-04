Kaladze: “Kvaratskhelia? Futuro garantito ad altissimi livelli”

Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue parole su Kvaratskhelia

Kakhaber Kaladze , ex difensore del Milan e oggi Sindaco di Tbilisi (Georgia), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole su Khvicha Kvaratskhelia .

Sul suo connazionale Khvicha Kvaratskhelia: «Kvara è un prospetto di alto profilo, ha caratteristiche che lo rendono ad oggi uno dei giocatori, vista l'età, dal futuro garantito ad altissimi livelli. In Georgia abbiamo sempre annualmente alcuni giocatori che hanno le carte in regola per poter giocare in Italia, Spagna, Germania. Alla Cremonese in questa stagione hanno preso Lochoshvili, lui è un difensore centrale giovane, forte fisicamente, mancino puro con tecnica: può crescere e fare bene. Un giovane che vi segnalo da tenere in considerazione perché ha i numeri giusti è Gabriel Sigua, un centrocampista del 2005 che ha già esordito in nazionale maggiore».