Milan, Kalac: “Se non ti allenavi bene pure i camerieri ti rimproveravano”

L'ex portiere del Milan Zeljko Kalac ha raccontato un curioso retroscena sugli allenamenti che si svolgevano a Milanello ai suoi tempi. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Vero, vero (ride ndr). Ma d'altronde è così se vai in una grande squadra. Noi dovevamo vincere sempre e comunque e la pressione era tanta. Ma posso dire che a Perugia ho avuto una buona palestra, perché dovevo lottare per non retrocedere, in più non dovevamo fare arrabbiare Gaucci, altrimenti ci mandava in ritiro. Lì mi sono forgiato il carattere, anche negli allenamenti. Venivo dall'Olanda e non ero abituato a queste cose".