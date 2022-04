Milan, Kakà: “Vicini a vincere lo scudetto. Stiamo ritornando”

Ricardo Kakà, ex fuoriclasse rossonero, non ha dubbi sulle qualità di un Milan che può vincere lo scudetto. Queste le dichiarazioni

Ricardo Kakà, ex fuoriclasse rossonero, non ha dubbi sulle qualità di un Milan che può vincere lo scudetto. Inoltre si augura si tornare a vedere il Diavolo protagonista anche in Europa. Questo un estratto dell'intervista rilasciata su 'DAZN': “È un Milan da scudetto e secondo me siamo molto vicini a vincere il campionato e tornare ad essere protagonisti. In Italia lo siamo già da un po', aspetto di tornare a vederlo protagonista in Europa. Stiamo ritornando, vedere il Milan forte per la lotta allo scudetto è bellissimo”. Ecco come e dove seguire Milan-Bologna di Serie A in tv o diretta streaming >>>